Trump'tan İngiltere'ye 'tam gaz' çağrısı

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ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Kuzey Denizi'ndeki Jackdaw gaz sahasında üretime izin verilmesine yönelik kararını destekledi. Kararı ülkenin ekonomisi açısından olumlu değerlendiren Trump, sondaj faaliyetlerinin sürdürülmesini istedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, iklim değişikliğine ilişkin kaygılar nedeniyle kamuoyunda tartışılan projeye verilen onayın, sahaya yakın konumdaki İskoçya'nın Aberdeen kenti ve İngiltere'nin "zenginliği ve refahı için harika bir haber" olduğunu belirtti.

Sondaja destek, rüzgar türbinlerine eleştiri

Trump, paylaşımında "Birleşik Krallık, dünyanın en büyük ve en verimli petrol bölgelerinden biri olan Kuzey Denizi'nde sondaja başladı. Bu işi tam gaz götürmeliler" ifadelerine yer verdi.

Kararın İngiltere'yi yeniden çok zengin yapacağını savunan Trump, "pahalı ve gülünç" olarak nitelendirdiği rüzgar türbinlerinin sökülmesi çağrısını da yineledi.

Doğal gazın ay sonunda tüketicilere ulaşması bekleniyor

Trump'ın açıklaması öncesinde İngiltere Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanlığı, Bakan Miatta Fahnbulleh'in, düzenleyici kurumun lisanslı Jackdaw gaz sahasında üretime izin verme kararını onayladığını duyurmuştu.

Sahadan çıkarılacak doğal gazın bu ayın sonundan itibaren ülkedeki ev ve işletmelere ulaştırılması planlanıyor. Beklenen 10 milyar metreküplük üretimin, İngiltere'nin 2025-2050 dönemi için öngörülen doğal gaz ithalatının yüzde 2'sini karşılayacağı tahmin ediliyor.