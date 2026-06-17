Trump'tan İran açıklaması! 'Çok güçlü bir anlaşma yaptık'
ABD Başkanı Donald Trump, G7 Liderler Zirvesi kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile düzenlediği ortak basın toplantısında İran anlaşmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "İran ile çok güçlü bir anlaşma yaptık" diyen Trump, anlaşma sayesinde İran'ın nükleer silah sahibi olma ihtimalinin büyük ölçüde ortadan kalktığını savunurken, mutabakat olmasaydı Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını ve petrol fiyatlarının 300 doları bulabileceğini söyledi.
Fransa'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi, küresel güvenlikten ekonomiye uzanan başlıklarla dünya liderlerini bir araya getirdi.
Zirve kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Trump, toplantıda İran anlaşması, Hürmüz Boğazı ve küresel piyasalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Trump, İran ile güçlü bir anlaşmaya varıldığını belirterek, içeriği henüz kamuoyuyla paylaşılmayan bu anlaşma sayesinde İran'ın yüzde 99,9 ihtimalle nükleer silah sahibi olamayacağını ifade etti.
"Hürmüz Boğazı açılmayacaktı"
İran ile yapılan anlaşmanın önemine işaret eden Trump, bu mutabakat sağlanmamış olsaydı Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını ifade etti.
Trump, petrol fiyatlarının da kriz öncesi seviyelere yaklaştığını belirterek, fiyatları büyük ölçüde düşürdüklerini savundu. ABD Başkanı, borsanın da normal seyrine dönmeye başladığını kaydetti.
Eski yönetimlere eleştiri
Bu sürecin Clinton, Obama, Biden ve Bush dönemlerinde tamamlanması gerektiğini söyleyen Trump, "Yıllarca sizi soydular" diyerek geçmiş yönetimleri eleştirdi.
47 yıldır gerekeni kendilerinin yaptığını savunan Trump, İran'ın donanmasını ve ordusunu ortadan kaldırdıklarını ileri sürdü.
Bölgeden 22 gemi çıkardıklarını belirten Trump, her gece bu kadar geminin geçiş yaptığını söyledi. Trump, "Bunu yaptığımız için petrolün değeri 300 doları bulmadı" dedi.
İran'a yatırım iddialarına yanıt
Trump, İran'a yönelik yatırım iddialarına da değindi. ABD'nin İran'a 350 milyar dolar yatırım yapacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunan Trump, "Siz de istiyorsanız yatırım yapabilirsiniz, ama biz 10 sent bile vermiyoruz, kimseye İran'a yatırım yapmayın demiyoruz" ifadelerini kullandı.
Trump, söz konusu iddiaların çarpıtılmış haberlerden ibaret olduğunu belirtti.