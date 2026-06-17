Trump'tan İran açıklaması: İki yıl daha bomba atabilirdik

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Trump, Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde İran ile yapılan anlaşmaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Anlaşmanın sağlanamaması halinde askeri operasyonların devam edebileceğini ifade eden Trump, ekonomik sonuçlar ve bölgesel etkiler konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Trump, İran ile anlaşmaya varılamaması durumunda askeri operasyonların iki yıl daha sürebileceğini belirterek, "Bunu sürdürseydik İran'dan geriye bir şey kalmayabilirdi" ifadelerini kullandı. Savaşın devam etmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılmasının mümkün olmayacağını söyleyen Trump, ekonomik bir felaket yaşanmasını istemediğini dile getirdi.

İran ile yapılan anlaşmanın bir mutabakat zaptı niteliğinde olduğunu ifade eden Trump, sürecin 60 gün içinde tamamlanmaması halinde yeniden bombardıman seçeneğinin gündeme gelebileceğini belirtti. Ancak bunun tercih ettiği bir yol olmadığını vurguladı.

Trump ayrıca İran'a yönelik saldırıların rejim değişikliği amacı taşımadığını belirterek, İran'ın hiçbir şekilde nükleer silah üretemeyeceğini veya satın alamayacağını söyledi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Trump, Netanyahu'yu "iyi bir ortak" olarak nitelendirirken, zaman zaman fazla heyecanlı davranabildiğini söyledi. Lübnan konusunda görüş ayrılıkları yaşadıklarını ifade eden Trump, İsrail'in Hizbullah konusunda daha iyi bir tutum sergileyebileceğini belirtti.

İran'ın anlaşma kapsamında elde edeceği olası finansal teşviklerin liyakat esasına bağlı olacağını söyleyen Trump, ABD'nin doğrudan bir finansal destek sağlamayacağını ifade etti. İran'ın büyük ölçekte zarar gördüğünü öne süren Trump, ülkenin yeniden yapılanma sürecinde dış yatırımlara ihtiyaç duyacağını söyledi.

Trump, son olarak İran ile yapılan barış anlaşmasının Orta Doğu genelinde daha kapsamlı bir uzlaşma sürecinin başlangıcı olmasını umduğunu belirtti.