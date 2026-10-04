Trump’tan İran açıklaması: Karar verme noktasındayım
ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda karar aşamasında olduğunu belirterek, “Tek soru şu: Biz bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz?” dedi. Trump ayrıca İran’ın nükleer silah planlarından “fiilen vazgeçtiğini” öne sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump, Ohio eyaletinde gerçekleştireceği miting için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken İran'la savaş konusunda ABD'nin ne durumda olduğu yönündeki soruya Trump, "İran'ı resmen yerle bir ettik. Şimdi İran konusunda karar verme noktasındayım. Tek soru şu: Biz bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz?" yanıtını verdi.
ABD Başkanı daha sonra İran'ın "nükleer silah planlarından fiilen vazgeçtiği" yönünde bir yorumda bulundu.