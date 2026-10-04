Trump’tan İran açıklaması: Karar verme noktasındayım

ABD Başkanı Donald Trump, Ohio eyaletinde gerçekleştireceği miting için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken İran'la savaş konusunda ABD'nin ne durumda olduğu yönündeki soruya Trump, "İran'ı resmen yerle bir ettik. Şimdi İran konusunda karar verme noktasındayım. Tek soru şu: Biz bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz?" yanıtını verdi.

ABD Başkanı daha sonra İran'ın "nükleer silah planlarından fiilen vazgeçtiği" yönünde bir yorumda bulundu.