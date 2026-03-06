Trump'tan İran açıklaması! 'Koşulsuz teslimiyet dışında anlaşma yok'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik savaşa ilişkin sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yeni bir açıklama yaptı.

Trump paylaşımında, İran ile herhangi bir anlaşmanın ancak "koşulsuz teslimiyet" şartıyla mümkün olabileceğini ifade etti. Açıklamasında İran'da kabul edilebilir bir lider ya da liderlerin seçilmesinin ardından ABD ve müttefiklerinin ülkenin yeniden inşası için çalışacağını belirtti.

Trump, İran'ın ekonomik olarak daha güçlü hale getirileceğini savunarak ülkenin geleceğine ilişkin mesajlar verdi. Paylaşımında ayrıca "Make Iran Great Again (MIGA)" ifadesini kullandı.

Trump'ın açıklaması şu şekilde:

"İran'la koşulsuz teslimiyet dışında hiçbir anlaşma yapılmayacak! Bunun ardından, büyük ve kabul edilebilir lider(ler)in seçilmesiyle birlikte biz ve harika, son derece cesur müttefik ve ortaklarımız İran'ı yıkımın eşiğinden geri getirmek için durmaksızın çalışacağız ve ülkeyi ekonomik olarak her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü hale getireceğiz. İRAN'IN HARİKA BİR GELECEĞİ OLACAK. "MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA!).""