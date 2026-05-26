Trump’tan İran açıklaması: Uranyum ya teslim edilecek ya imha edilecek

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran’ın zenginleştirilmiş uranyumuna ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Trump, uranyumun ABD’ye getirilerek imha edilmesinin ya da İran ile koordineli şekilde yerinde yok edilmesinin değerlendirildiğini belirtti.

Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Zenginleştirilmiş Uranyum ya buraya getirilip imha edilmek üzere derhal Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edilecek…

Ya da tercihen, İran İslam Cumhuriyeti ile birlikte ve koordineli olarak, Atom Enerjisi Komisyonu veya muadili bir kuruluşun bu sürece ve olaya tanıklık etmesiyle, bulunduğu yerde veya kabul edilebilir başka bir yerde imha edilecektir.”