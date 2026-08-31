Trump'tan İran için çok sert sözler: Resmen çökmüş bir ulus
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik açıklamalarında tansiyonu bir kez daha yükseltti. İran'ın askeri ve ekonomik açıdan çöktüğünü öne süren Trump, ülke yönetimine yönelik ağır suçlamalarda bulunarak İranlı liderlerin yargılanması gerektiğini savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran'a ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İran'ın "resmen çökmüş bir ulus" olduğunu ve "öldüğünü" ileri süren Trump, "Onların (İran’ın) donanması yok, hava kuvvetleri yok, dövizi yok, askerlerine veya polislerine maaş ödemiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Enflasyon oranı "yüzde 300"
Trump, ülkedeki enflasyon oranının "yüzde 300" olduğunu savunarak, İranlı liderlerin "düzensizlik içinde" olduğunu ve ülkeyi layıkıyla temsil edemediğini öne sürdü.
Ayrıca Trump, "Onların elindeki tek şey ABD'den gelen yalan haberler, protestocuları öldürme niyeti, (100 bini aşkın kişi öldü. İnsanlığa karşı işledikleri savaş suçundan yargılanmalılar) ve saçma söylemler." ifadelerini kullandı.