Trump'tan İran iddiası: Anlaşma için bizi aradı

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ABD Başkanı Donald Trump, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından Türkiye'den ABD'ye dönüş yolunda Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, İran'a yönelik son askeri operasyonlardan NATO Zirvesi'ne, Türkiye ile ilişkilerden Suriye ve Ukrayna gündemine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

"20 katıyla karşılık verdik"

ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarına değinen Trump, daha önce İran'ın olası saldırılarına sert karşılık vereceklerini söylediklerini belirterek, "Onlar bize her vurduğunda 20 katıyla karşılık vereceğimizi söyledim ve dün gece bunu yaptık." dedi.

İran'ın da bazı adımlar attığını ancak bunların ABD operasyonlarına karşılık niteliğinde olduğunu ifade eden Trump, "Askeri açıdan zaten kazandık. Ellerinde çok az şey kaldı." diye konuştu.

"İran anlaşmayı çok istiyor"

Trump, Tahran yönetiminin yeniden müzakere masasına oturmak istediğini savunarak, "Bir anlaşma yapmayı çok istiyorlar. Kısa süre önce aradılar. Ancak buna değip değmeyeceklerini bilmiyorum. Yapılacak bir anlaşmaya sadık kalacaklarından emin değilim." ifadelerini kullandı.

İran'ın ticari gemilere yönelik saldırılarıyla ilgili soruya ise Trump, "Dürüst olmak gerekirse bu biraz çılgınca. Biraz dengesiz davranıyorlar ama yine de anlaşmayı çok istiyorlar." yanıtını verdi.

Türkiye ve Erdoğan'a övgü

NATO Ankara Zirvesi'ni "son derece verimli" olarak nitelendiren Trump, Türkiye ile ilişkilerden memnun olduğunu söyledi.

"İki çok iyi gün geçirdik." diyen Trump, "Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Çok iyi bir ortak oldular." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da konuşan Trump, "Bu arada kendisi harikaydı." değerlendirmesini yaptı.

Şara ve Zelenskiy değerlendirmesi

Trump, zirve kapsamında görüştüğü Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ülkesini birleştirme konusunda başarılı olduğunu belirterek, "Harika bir iş çıkardı. Suriye'yi birleştirdi." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de "çok iyi bir görüşme" gerçekleştirdiğini söyleyen Trump, görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi.

"NATO uzun bir yol katetti"

Zirvede Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırma yönünde önemli adımlar attığını dile getiren Trump, "Bugün büyük bir birlik ve beraberlik vardı. NATO gerçekten uzun bir yol katetti." ifadelerini kullandı.

ABD'nin uzun yıllardır ittifak içinde adil olmayan bir mali yük üstlendiğini savunan Trump, Avrupa ülkelerinin bu konuda daha fazla sorumluluk almaya başladığını belirtti.

Trump ayrıca İran konusunun "bir savaş değil, İran'ın nükleer silahlardan arındırılması meselesi" olduğunu öne sürerek, "Bence herkes bundan memnun olmalı" dedi.