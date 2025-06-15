Trump'tan İran-İsrail gerilimine ilişkin açıklama! 'ABD'nin ilgisi yok'

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir rolü olmadığını savundu. Trump, İran'ın ABD'ye saldırması halinde ise çok sert bir yanıt verileceğini belirtti.

"ABD'nin saldırıyla hiçbir ilgisi yoktu"

Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklamada bulunan Trump, "ABD'nin bu gece İran'a yönelik saldırıyla hiçbir ilgisi yoktu" ifadesini kullandı. Trump, Tahran yönetiminin ABD'ye herhangi bir saldırıda bulunması durumunda, 'eşi benzeri görülmemiş bir karşılık verecekleri' uyarısında bulundu.

"İran ve İsrail kolaylıkla bir anlaşma yapabilir"

Açıklamasında diplomatik çözüm vurgusu da yapan Trump, "İran ve İsrail arasında kolaylıkla bir anlaşma yapabilir ve bu kanlı çatışmayı sona erdirebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.