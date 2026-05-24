Trump'tan İran mesajı: Abluka anlaşma sağlanana kadar sürecek

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Barack Obama döneminde imzalanan İran Nükleer Anlaşması’nın İran’ın nükleer silah geliştirmesine zemin hazırladığını savundu. Mevcut Trump yönetiminin İran ile yürüttüğü müzakerelerin ise daha profesyonel ve yapıcı ilerlediğini belirten Trump, temsilcilerine anlaşma konusunda acele edilmemesi talimatı verdiğini açıkladı.

Açıklamanın devamında Trump, “Zaman bizim lehimize. Anlaşma sağlanana, onaylanana ve imzalanana kadar abluka tam güçle yürürlükte kalacak” ifadelerini kullandı.

İran’ın nükleer silah geliştiremeyeceğini ve temin edemeyeceğini vurgulayan Trump, Orta Doğu ülkelerine destek ve iş birlikleri için teşekkür ederek, Abraham Anlaşmaları’nın bölgedeki iş birliğini daha da güçlendireceğini söyledi.

Trump ayrıca, “Kim bilir, belki İran İslam Cumhuriyeti de bir gün Abraham Anlaşmaları’na katılmak isteyebilir” değerlendirmesinde bulundu.