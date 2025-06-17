Trump'tan İran mesajı! 'Ateşkes aramıyoruz, gerçek bir son istiyoruz'

G7 Liderler Zirvesi için bulunduğu Kanada'dan dönüşte Air Force One uçağında gazetecilere konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'la nükleer anlaşma sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Trump, "gerçek bir son istediğini" vurgulayarak, Orta Doğu'daki gelişmeleri Beyaz Saray Durum Odası'ndan takip edeceğini söyledi. Kanada'dan ayrılırken “ateşkes arayışı içinde olmadığını” belirten Trump, İran'ın nükleer silah geliştirme planlarını tamamen sonlandırması gerektiğini dile getirdi.

"Kimse şimdiye kadar yavaşlamadı"

Tahran'daki gelişmelerle ilgili olarak, "Önümüzdeki iki gün içinde öğreneceksiniz. Kimse şimdiye kadar yavaşlamadı" diyen Trump, bölgeden yapılan tahliyeler konusunda ise 'insanların güvende olmasını' istediğini ifade etti.

Kuzey Kore veya Rusya'nın İran'a destek verip vermediğiyle ilgili bir soruya ise böyle bir belirti görmediğini söyleyen Trump, bu konuda elde bir veri olmadığını belirtti.

İran'la masaya oturulabilir

Trump, İran'la olası diplomatik temaslara ilişkin olarak ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ya da Başkan Yardımcısı JD Vance'ın görüşmeye gönderilebileceğini ifade etti. Ancak bu konuda net bir kararın olmadığını vurgulayan Trump, "Geri döndüğümde ne olacağına bağlı" dedi.

Ayrıca, İran'ın ABD askerlerine zarar vermemesi gerektiğinin altını çizen Trump, bu durumda 'sert' karşılık verileceğini belirtti. İran'ın nükleer programına dair değerlendirmesinde ise bu programın "çoktan yok olmuş olmasını umduğunu" dile getirdi.