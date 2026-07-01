Trump'tan İran mesajı: Görüşmeler çok iyi

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran ile ilişkilerin olumlu yönde ilerlediğini belirten Trump, Katar'da gerçekleştirilen son temasların verimli geçtiğini ifade etti.

Trump ayrıca İran’ın nükleer silahlardan arındırılmasının da iyi ilerlediğini belirtti. ABD Başkanı, "Çok iyi görüşmeler yaptılar, göreceğiz" ifadesini kullandı.

İran: Müzakereler henüz başlamadı

Öte yandan, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile nihai anlaşmaya yönelik müzakere gruplarının oluşturulduğunu fakat bu mekanizmalar çerçevesinde henüz herhangi bir müzakerenin başlamadığını söyledi.

Bu çalışma grupları kapsamındaki görüşmelerin zaman ve yerinin belirlenmesine ilişkin istişarelerin arabulucular üzerinden devam ettiğini dile getiren Garibabadi, gerekli koşulların oluşması halinde söz konusu çalışma grupları çerçevesindeki müzakerelerin başlayacağını kaydetti.