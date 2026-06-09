Trump'tan İran mesajı: Saldırıya yanıt vermek zorundayız

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada İran’ın dün gece Hürmüz Boğazı üzerinde görev yapan ABD’ye ait gelişmiş bir Apache helikopterini düşürdüğünü iddia etti. Olayda helikopterde bulunan iki pilotun güvenli bir şekilde kurtulduğunu ifade eden Trump, Washington yönetiminin söz konusu saldırıya yanıt vermek zorunda olduğunu söyledi.

Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Az önce ordumuzdan, İranlıların dün gece Hürmüz Boğazı üzerinde devriye görevi yapan son derece gelişmiş Apache helikopterlerimizden birini vurduğu bilgisini aldım. Helikopterde bulunan iki pilotun da güvende olduğu ve yaralanmadığı bildirildi. Ancak buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri, bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermek durumundadır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.