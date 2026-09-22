Trump'tan İran mesajı: Zamanları azalıyor, bir anlaşma yapacaklar

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu’nun genel görüşmelerinde yaptığı konuşmada ABD ekonomisi, suç oranları ve dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD’nin geçmişe kıyasla çok daha güçlü olduğunu savunan Trump, İran’ın nükleer programına ilişkin sert mesajlar verirken, yürüttüğü askeri operasyonların nükleer bir felaketin önüne geçtiğini öne sürdü. Trump ayrıca Orta Doğu’daki gelişmeler, Venezuela’dan petrol çıkarılması ve ABD’nin barış politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

ABD geçmişe kıyasla açık ara çok daha önde. ABD ilerliyor, geri döndü, geleceğimiz parlak. Yoksulluk seviyesi tüm zamanların en düşük seviyesinde. Amerikalılar tarihin en iyi seviyesine yükseldi. Artık ABD'de iş yapmak çok daha kolay.

Ülke tarihinin en büyük vergi indirimini sağladık. Borsamız tüm zamanların rekorlarını kırıyor ve bu sadece son 12 ayda gerçekleşti. Biz göreve gelmeden önce ABD neredeyse ölmüştü.

ABD'de suç oranı yüzde 80 düştü. Ben gelmeden önce başkent Washington DC'de suçlular geziyordu. Bütün dünya ABD'nin gücü karşısında şaşkınlığa uğradı. İç sorunları çözüyoruz, dünya sahnesindeki sorunları da çözüyoruz.

Bu dünyayı daha iyi daha güvenli, çocuklarımız için daha iyi bir yer haline getirmek için zor bir sürecimiz var. Ben sorunların daha fazla sürmesini istemiyorum ama süreç giderek zorlaşıyor. Ancak başka başkanlar konuşurken ben harekete geçtim. Ben barışı getirdim.

ABD'nin güçlü hale gelebilmesi için bir sürü ülke ile işbirliği yaptık. Barışı getireceğim dedim ve getirdim. 51 yıllık fanatik İran rejimi, kaos yarattı.

Orta Doğu'nun zorbalarıydılar artık zorba değiller. İran'ın nükleer silahlara erişmesine asla müsaade etmeyeceğim. Nükleer programlarını, teröre desteklerini sonlandırmak için müzakere masasına oturdum ama onlar kabul etmedi.

Gece Yarısı Çekici operasyonunu gerçekleştirdik. Onlar tehditler savurdular, Avrupa'yı bile vurabileceklerini söylediler ki böyle füzelere sahipler. Nükleer felaketin önüne geçtik. İran, masum sivilleri öldürdüler. Çocuklar da dahil olmak üzere kendi vatandaşlarını öldürdüler.

Böyle bir rejimin nükleer silahlara sahip olup yaratacağı terörü hayal etmek çok zor. Kimse sorunun varlığını bilmesine rağmen adım atmak istemedi. Anlaşma yapmaları için fırsat verdim. Gerçekleşmeyince Destansı Öfke operasyonu gerçekleştirdik.

İran'a anlaşma için şans verdik ve biz bir gerçeği gördük. Bütün donanmalarını denizin dibine gönderdik. Hava güçlerini yok ettik. Ekonomilerini yok ettik.

Bence biz seçimlerden sonra bir anlaşma yapacağız. İran'a taviz vermek aklımdan bile geçmiyor.

Operasyonlarımız sonrası bile sivil gemilere karşı saldırılarına devam ettiler. Onların daha iyi bir ülke olmalarına fırsat verecek miyiz yoksa yok mu edeceğim? Onları cehennemin en dibine mi göndereceğim? İnancım anlaşma yapacağım yönünde.

Dünyaya sesleniyorum. Bize katılın ve İran'ın terör rejimine karşı durun. İran'ın izole edilmesinde tüm uluslar bize katılmalı. Terörist rejimin bu davranışının arkasında güçsüz ve çaresiz olmaları yatıyor.

ABD donanması, 1 milyar dolarlık petrol çıkarttı Venezuela'dan. Sabah akşam oradan petrol çıkardık.

1 yıl önce Gazze'deki savaş vahşi bir şekilde sürüyordu. Görüşmelerimizden birkaç gün sonra savaşı durdurduk. Herkes bunu mucize olarak yorumlamıştı. Göreve geldiğimden beri 8 savaş bitirdim. Bu savaşları durdurmamın sebebi, liderler ile aramın çok iyi olması ve gümrük vergisi ile tehdit etmemdi.