Trump'tan İran paylaşımı: Ateşkesi defalarca ihlal ettiler

ABD ile İran arasında başlayan savaş ve ardından gelişen diplomatik gerilim tüm dünya tarafından yakından takip edilirken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından tek cümlelik açıklama yapan ABD Başkanı, "İran ateşkesi defalarca ihlal etti" dedi.

Trump 2 gün önce yaptığı paylaşımda, bir anlaşmaya varılamaması halinde İran'daki elektrik santrallerine ve köprülere saldırı düzenleyeceği belirtmişti.

"Artık savaşmak istemiyor ama gerekirse savaşacak"

Konuya ilişkin Axios’a bilgi veren ABD'li bir yetkili ise, "ABD Başkanı artık bunu geride bıraktı. İşin bitmesini istiyor. İran'ın boğaz üzerindeki kontrolünü sürdürmesinden hoşlanmıyor. Bunu bize karşı bir koz olarak kullanmalarından hoşlanmıyor. Artık savaşmak istemiyor ama gerekirse savaşacak" demişti.