Trump’tan İran planı: Hürmüz kapalı kalsa bile operasyon bitebilir

ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın ne zaman sona ereceğine ilişkin belirsizlik sürerken, The Wall Street Journal dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Hükümet kaynaklarına dayandırılan haberde, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanlarına önemli bir değerlendirmede bulunduğu öne sürüldü.

Harekat planı değişebilir

Habere göre Trump, Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı kalmaya devam etse dahi İran’a karşı yürütülen askeri operasyonu sonlandırmaya hazır olduğunu dile getirdi. Yönetim içinde yapılan analizlerde, boğazın hızlı şekilde yeniden açılmasına yönelik bir müdahalenin çatışmayı planlanan 4 ila 6 haftalık sürenin ötesine taşıyabileceği sonucuna varıldığı belirtildi.

Washington’un önceliği farklılaşıyor

Bu değerlendirme doğrultusunda Washington’un stratejisinde değişikliğe gittiği aktarıldı. ABD’nin bir yandan Hürmüz Boğazı konusunda Tahran’a diplomatik baskıyı artırmayı planladığı, diğer yandan ise İran’ın deniz kuvvetleri ile füze kapasitesini etkisiz hale getirmeye odaklandığı ifade edildi.

Diplomasi başarısız olursa alternatif hazır

Haberde ayrıca, diplomatik girişimlerin sonuç vermemesi durumunda Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için Avrupa ve Körfez ülkelerinin öncülük etmesini isteyebileceği kaydedildi. Trump’ın değerlendirebileceği askeri seçeneklerin de bulunduğu ancak bunların şu aşamada öncelikli tercih olmadığı vurgulandı.