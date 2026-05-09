Trump'tan İran'a anlaşma tehdidi: İşler yolunda gitmezse geri döneriz

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşma sağlanamaması halinde Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer güvenliğini sağlamayı hedefleyen “Özgürlük Projesi” operasyonunun daha geniş kapsamlı şekilde yeniden devreye alınabileceğini söyledi.

“Bu gece yanıt alabiliriz”

Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran’ın ABD’nin çatışmaları sona erdirmeye yönelik teklifine kısa süre içinde cevap vermesini beklediklerini belirtti. Trump, “Sanırım bu gece onlardan bir yanıt alacağız” dedi.

İran tarafının müzakere sürecini bilinçli şekilde yavaşlatıp yavaşlatmadığı sorusuna ise Trump, “Yakında öğreneceğiz” yanıtını verdi.

"Farklı bir yol izleyeceğiz"

Trump, İran ile anlaşma sağlanamaması halinde alternatif seçeneklerin gündeme gelebileceğini belirterek, “Bir anlaşma imzalanıp süreç tamamlanmazsa farklı bir yol izleyeceğiz. Bence Özgürlük Projesi iyi bir proje, ama bunu başarmanın başka yolları da var. İşler yolunda gitmezse Özgürlük Projesi'ne geri dönebiliriz, ama bu durumda ‘Özgürlük Projesi Artı' olur. Yani Özgürlük Projesi'ne başka tedbirlerin de eklendiği bir versiyon olur” diye konuştu.

Rusya-Ukrayna ateşkesine de değindi

Rusya ile Ukrayna arasında ilan edilen 3 günlük ateşkese ilişkin de değerlendirmede bulunan Trump, ateşkesin daha uzun sürmesinin olumlu olacağını söyledi.

Trump, “İnsan yaşamı açısından II. Dünya Savaşı'ndan beri en kötü şey bu. Her ay 25 bin genç asker. Bu çılgınlık” ifadelerini kullandı.