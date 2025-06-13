Trump'tan İran'a mesaj! 'Geriye hiçbir şey kalmadan önce bir anlaşma yapmalı'

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran gerilimine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’a yönelik sert ifadeler kullandı. İran’la anlaşma için birçok fırsat verdiklerini belirten Trump, Tahran yönetiminin bu fırsatları değerlendiremediğini savundu.

"İran'a defalarca şans verdim"

Trump açıklamasında, "İran'a anlaşma yapması için defalarca şans verdim. Onlara en sert ifadelerle ‘sadece yapın’ dedim. Ama ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, ne kadar yaklaşsalar da bunu bir türlü başaramadılar" ifadelerini kullandı.

İran’a daha önce olacakların beklentilerinin çok ötesinde olacağını söylediğini belirten Trump, "ABD, açık ara farkla, ‘dünyanın en iyi ve en ölümcül askeri teçhizatını üretiyor’ dedim ve İsrail’in bu teçhizatın büyük bir kısmına sahip olduğunu, daha fazlasının da yolda olduğunu belirttim. Onların (İsrail’in) bunu nasıl kullanacaklarını çok iyi bildiklerini de ekledim" dedi.

"İşler daha da kötüleşecek"

Açıklamasında, bazı İranlı yetkililerin cesur çıkışlar yaptığını ancak sonuçlarının farkında olmadığını belirten Trump, "Bazı İranlı şahinler cesurca konuştu ama başlarına ne geleceğini bilmiyorlardı. Şimdi hepsi öldü ve işler daha da kötüleşecek" ifadelerine yer verdi.

"Katliamı durdurmak için hâlâ zaman var"

Yaşananların ciddi sonuçlar doğurduğunu belirten Trump, "Zaten büyük ölümler ve yıkımlar yaşandı" ifadelerini kullanırken hala bir çıkış yolu olduğunu vurgulayarak şu açıklamada bulundu:

"Ama bu katliamı durdurmak için hâlâ zaman var. Planlanan bir sonraki saldırılar çok daha acımasız olacak. İran, geriye hiçbir şey kalmadan önce bir anlaşma yapmalı ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak bilinen şeyi kurtarmalı. Daha fazla ölüm olmasın, daha fazla yıkım olmasın. Sadece yapın, çok geç olmadan."