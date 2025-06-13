Trump'tan İran'a net mesaj: Gerekirse İsrail’i savunacağız

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılar sonrası Fox News’e yaptığı açıklamada, ABD'nin gerektiğinde İsrail’i savunacağını söyledi.

Trump, "İran nükleer bomba sahibi olamaz ve umarım müzakere masasına döneriz. Göreceğiz. İran'da liderlik kadrosunda geri dönemeyecek birkaç kişi var" ifadelerini kullandı.

Fox News sunucusu Bret Baier’e telefonda konuşan Trump, İran’ın İsrail'e vereceği olası yanıtı beklediklerini belirterek, “İsrail’i yalnız bırakmayız. Gerekirse savunuruz” dedi.

Trump, ABD’nin İran’a yönelik diplomatik seçenekleri tamamen dışlamadığını vurgularken, İsrail’in güvenliğini de öncelik olarak gördüklerini ifade etti.

Açıklamalarıyla hem İsrail’e destek mesajı veren hem de diplomasiye açık kapı bırakan Trump, bölgedeki tansiyonun nükleer müzakerelere nasıl yansıyacağına dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi.