Trump’tan İran’a net mesaj: Nükleer silaha asla izin vermeyeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongre Binası’nda Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nda ikinci başkanlık döneminin ilk “Birliğin Durumu” konuşmasını yaptı. Konuşmasında hem ekonomi hem enerji hem de dış politika başlıklarında dikkat çeken mesajlar verdi.

Yapay zekâ yatırımlarına “kendi enerjini üret” modeli

Trump, teknoloji şirketleriyle yapılan görüşmelere değinerek, yapay zekâ veri merkezleri için firmaların kendi enerji altyapılarını kurabileceklerini söyledi. Bu sayede elektrik fiyatlarının artmayacağını savundu.

“Fabrikalarının bir parçası olarak kendi enerji santrallerini kurabilirler; böylece kimsenin fiyatları artmaz. Birçok durumda, elektrik fiyatları toplum için düşecek, hem de önemli ölçüde düşecek. Onlara kendi santrallerini kurabileceklerini söylüyorum. Kendi elektriklerini üretecekler.”

"11 ayda 8 savaşı sona erdirdik"

Konuşmasının dış politika bölümünde görevdeki 11 ayını değerlendiren Trump, bu süreçte 8 savaşı bitirdiğini yineledi. Hangi ülke ya da bölgelerde çatışmaların sonlandırıldığını tek tek anlattı ve bunun ABD’nin küresel konumunu güçlendirdiğini savundu.

İran mesajı: Asla izin vermeyeceğim

İran konusu konuşmanın en dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Tahran ile müzakerelerin sürdüğünü belirten Trump, anlaşma sağlanamaması ihtimaline karşı ABD’nin hazır olduğunu vurguladı.

ABD-İran gerilimine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Benim tercihim bu sorunu diplomasi yoluyla çözmektir. Ancak kesin olan bir şey var ki dünyanın bir numaralı terör destekçisi olan bu ülkenin nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğim. Bunun olmasına izin veremeyiz.”

“ABD’ye ulaşabilecek füzeler geliştiriyorlar”

Trump, İran’ın Avrupa’yı ve denizaşırı ABD üslerini tehdit edebilecek füze kapasitesine sahip olduğunu ileri sürdü. Ayrıca Washington’a ulaşabilecek menzilde füzeler üzerinde çalışıldığını savundu.

İran için, “Avrupa'yı ve denizaşırı üslerimizi tehdit edebilecek füzeler geliştirdiler" diyen ABD Başkanı, "Ülkemize kadar ulaşabilecek füzeler üretmek için de çalışıyorlar. Silah programlarını, özellikle de nükleer silahlarını yeniden inşa etmeye kalkışmamaları konusunda uyarıldılar. Yine de her şeye yeniden başlıyorlar" diye konuştu.

ABD’nin temel politikasının İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermemek olduğunu vurgulayan Trump, müzakerelerin sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

“İranlılarla müzakerelerimiz devam ediyor. Anlaşma yapmak istiyorlar ancak şu gizli sözü henüz duymadık: Asla nükleer silaha sahip olmayacağız.”

İran'daki protestolarda kaç kişi öldü?

Trump, İran’daki protestolarda 32 bin kişinin öldürüldüğünü öne sürdü. Kendi girişimi sayesinde yüzlerce göstericinin infazının engellendiğini iddia etti.

Gazze’de ateşkes vurgusu

Konuşmasında Gazze’de sağlanan ateşkese de değinen Trump, bunun Orta Doğu barışı açısından kritik bir adım olduğunu söyledi. Ateşkese katkı sunan taraflara teşekkür eden Trump, Hamas’ın hayatını kaybeden esirlerin cenazelerine ulaşılması konusunda çaba gösterdiğini belirtti.

“Tarifeler gelir vergisinin yerini alacak”

Ekonomi başlığında ise Trump, uyguladığı gümrük tarifelerinin zamanla gelir vergisinin yerini alabileceğini savundu. ABD Başkanı, "Zaman geçtikçe, yabancı ülkeler tarafından ödenen tarifelerin, geçmişte olduğu gibi, modern gelir vergisi sisteminin yerini büyük ölçüde alacağına ve sevdiğim insanlar üzerindeki büyük mali yükü kaldıracağına inanıyorum" dedi.