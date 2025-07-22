Trump'tan İran'a nükleer tehdit! 'Gerekirse yine yaparız'

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda geçtiğimiz ay İran'da nükleer tesislere yapılan saldırıların ardından tesislerin yok edildiğini tekrardan belirterek gerekmesi halinde benzer bir müdahalenin 'yine yapılacağını' belirtti.

"Gerekirse yine yaparız"

Trump paylaşımda, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Fox News'e verdiği röportajdaki ifadelerine yanıt verdi. Erakçi'nin "hasar çok ciddi, tesisler yok edildi" açıklamasına atıfta bulunan Trump, "Elbette öyle, tam da dediğim gibi ve eğer gerekirse yine yaparız" ifadelerini kullandı.

"CNN 'sahte muhabirlerini' kovmalı"

Donald Trump, ayrıca CNN'in ön raporlara dayandırarak saldırıların İran'ın nükleer programını "tamamen yok etmediği" ve yalnızca "birkaç ay geriye götürdüğü" yönündeki yorumlarına tepki gösterdi. CNN'in "sahte muhabirlerini" kovması gerektiğini savunan Trump, kanalın hem kendisinden hem de “İran'ın nükleer tesislerini yok eden pilotlardan” özür dilemesi gerektiğini öne sürdü.