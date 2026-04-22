Trump'tan İran'a rest: '5 gün süre tanındı' iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD/İsrail-İran savaşında uzatılan geçici ateşkese ilişkin İran'a sınırlı süre verdiği öne sürüldü.

Axios'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'li yetkililer Trump'ın geçici ateşkes süresine ilişkin bir takvim belirlediğini aktardı.

ABD'li bir yetkili uzatılan geçici ateşkese yönelik Trump'ın "tutarlı bir karşı teklif etrafında birleşmeleri için İran'a 3 ya da 5 gün tanıdığını" iddia etti.

Yetkili, "Trump, İranlıların işlerini yoluna koymaları için 3 ila 5 gün daha ateşkes (süresi) tanımaya hazır. Ancak bu süresiz olmayacak" ifadelerini kullandı.

"İran'da müzakere için otorite sorunu olabilir"

Bir diğer ABD'li yetkili ise Trump'ın, İran'da savaşı sonlandırabilecek ve nükleer müzakereleri yürütebilecek "otorite sahibi aktörlerin bulunmayabileceğini" düşündüğünü belirtti. Aynı yetkili, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in iletişim kurmadığını öne sürerek, "İran'da müzakereciler ve ordu arasında mutlak bir kopukluk olduğunu gördük. Her iki taraf da 'yanıt vermeyen' dini lidere ulaşamıyor." dedi.

"Hamaney'in sessizliği bozulabilir" iddiası

Müzakere sürecine ilişkin bilgi sahibi bir İsrailli yetkili de ABD ve Pakistan tarafının önümüzdeki günlerde Hamaney'in sessizliğini bozabileceğini ve müzakere heyetine masaya dönme talimatı verebileceğini ileri sürdü.

Ateşkes ve müzakere sürecinde neler olmuştu?

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından genişleyen çatışmalar, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında sağlanan iki haftalık ateşkesle geçici olarak durdurulmuştu. Taraflar, 11 Nisan'da Pakistan'ın arabuluculuğunda İslamabad'da görüşmeler gerçekleştirmiş ancak müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanmadığı açıklanmıştı.

Trump, Pakistan'ın talebi üzerine ateşkesi uzattığını duyurarak, İran'dan ortak bir öneri gelene kadar askeri operasyonların askıya alındığını belirtmişti. Açıklamasında, "İran yönetiminin ciddi bir bölünme içinde olduğu gerçeği ve Pakistan'dan Mareşal Asım Münir ile Başbakan Şahbaz Şerif'in de talebi üzerine, liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri sunana kadar İran'a yönelik saldırımızı askıya almamız istendi. Bu nedenle ordumuza ablukayı sürdürme ve her açıdan hazır kalmaları talimatı verdim; dolayısıyla (İran'ın) önerisi sunulana ve müzakereler bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım" ifadelerine yer vermişti.