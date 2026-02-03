Trump'tan İran'a sert mesaj! 'Anlaşma sağlanamazsa kötü şeyler olacak'

İran ile ABD arasında nükleer müzakerelerin cuma günü Türkiye'de yeniden başlayacağı öne sürülürken, Washington'dan dikkat çeken mesajlar geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD savaş gemilerinin İran yönüne hareket ettiğini hatırlatarak, anlaşma sağlanamaması halinde olumsuz gelişmeler yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Diplomatik kaynaklara göre, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, İstanbul'da bir araya gelerek İran'ın uzun süredir gündemde olan nükleer programı konusunda temaslarda bulunacak.

Görüşmelerin, bölgede yeni bir çatışma ihtimaline ilişkin endişeleri azaltmayı amaçladığı ifade ediliyor. Bir diplomat, Suudi Arabistan ve Mısır'dan temsilcilerin de sürece dahil olacağını belirtti.

"İran'a büyük ve en iyi gemileri gönderiyoruz"

Trump, pazartesi günü Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, "İran'a büyük gemiler, en büyük ve en iyileri gönderiyoruz ve İran ile görüşmeler devam ediyor" dedi. Trump, bir uzlaşmaya varılamaması durumunda ise "kötü şeyler yaşanabileceğini" söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Araghchi, önceki gün CNN'e verdiği röportajda, Trump'ın nükleer silahların yasaklanması konusunda İran ile aynı görüşte olduğunu belirterek, bunun iyi bir anlaşmanın zemini olabileceğini ifade etti. Araghchi, olası bir mutabakat karşılığında yaptırımların kaldırılmasının beklendiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmaeil Bagaei de Tahran'ın müzakere yöntemi ve çerçevesi üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü, taraflar arasındaki mesajların ise bölgesel aktörler aracılığıyla iletildiğini açıkladı.

Öte yandan İran'ın Yüksek Lideri Ayatollah Ali Khamenei, ABD tarafından olası bir saldırının "bölgesel bir savaş" riskini beraberinde getireceği uyarısında bulundu.