Trump'tan İran'a sert mesaj: 'Ateşkes ihlal edildi'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik sert açıklamalarda bulundu. Trump, kendisine ait Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin ateşkes anlaşmasının ihlali anlamına geldiğini savundu.

Trump paylaşımında, "İran dün Hürmüz Boğazı'nda ateş açmaya karar verdi. Bu, ateşkes anlaşmamızın açık bir ihlalidir" ifadelerini kullandı. Açılan ateşin Fransız ve Birleşik Krallık'a ait gemileri hedef aldığını belirten Trump, bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

"Müzakereler için İslamabad'a gidiyoruz"

ABD Başkanı, temsilcilerinin Pakistan'ın başkenti İslamabad'a müzakereler için gideceğini belirterek, "Temsilcilerim Pakistan'ın İslamabad kentine gidiyor. Yarın akşam orada müzakereler için bulunacaklar" dedi.

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığı yönündeki açıklamasına da değinerek, "Bizim ablukamız zaten burayı kapatmış durumda" ifadesini kullandı. Bu durumun İran'a günlük yaklaşık 500 milyon dolarlık kayıp yarattığını öne süren Trump, ABD'nin ise bu süreçten zarar görmediğini savundu.

İran'a yönelik bir anlaşma teklifinde bulunduklarını belirten Trump, "Çok adil ve makul bir anlaşma teklif ediyoruz" dedi. Anlaşmanın kabul edilmemesi durumunda ise İran'daki kritik altyapının hedef alınabileceğini ifade etti.

"Artık iyi niyet yok!"

Trump açıklamasında, "Artık iyi niyet yok!" sözleriyle daha sert bir tutum sergileneceğinin sinyalini verdi. İran'ın anlaşmayı kabul etmemesi halinde ABD'nin gerekli adımları atacağını vurgulayan Trump, "İran'ın ölüm makinesinin sonu gelmeli!" ifadelerini kullandı.

Trump paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İran dün Hürmüz Boğazı'nda ateş açmaya karar verdi. Bu, ateşkes anlaşmamızın açık bir ihlalidir! Açılan ateşlerin birçoğu bir Fransız gemisini ve Birleşik Krallık'a ait bir yük gemisini hedef aldı. Bu hoş bir şey değildi, değil mi? Temsilcilerim Pakistan'ın İslamabad kentine gidiyor. Yarın akşam orada müzakereler için bulunacaklar. İran kısa süre önce boğazı kapattığını açıkladı, bu da tuhaf, çünkü bizim ablukamız zaten burayı kapatmış durumda. Farkında olmadan bize yardım ediyorlar ve kapalı geçişten asıl zararı kendileri görüyor, günde 500 milyon dolar! Amerika Birleşik Devletleri hiçbir şey kaybetmiyor. Hatta şu anda birçok gemi, IRGC'nin katkılarıyla, yük almak üzere ABD'ye, Teksas, Louisiana ve Alaska'ya doğru yola çıkmış durumda - her zaman "sert adam" olmak istiyorlar! Çok adil ve makul bir anlaşma teklif ediyoruz ve umarım kabul ederler çünkü etmezlerse, Amerika Birleşik Devletleri İran'daki her bir elektrik santralini ve her bir köprüyü devre dışı bırakacak. Artık iyi niyet yok! Hızlıca geri adım atacaklar, kolayca geri adım atacaklar ve eğer anlaşmayı kabul etmezlerse, yapılması gerekeni yapmak benim için bir onur olacaktır - ki bu, son 47 yıldır diğer başkanlar tarafından İran'a karşı yapılması gereken bir şeydi. İran'ın ölüm makinesinin sonu gelmeli!"