Trump’tan İran’a sert mesaj: İki günde her şeyi yok edebiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın direncini küçümsemediğini belirtirken, istedikleri takdirde ülkenin altyapısını kısa sürede tamamen devre dışı bırakabileceklerini öne sürdü.

Çin ziyaretinin ardından Fox News’e konuşan Trump, İran ile yaşanan gerilim ve diplomatik süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tahran yönetiminin direnç kapasitesinin farkında olduklarını söyleyen Trump, buna rağmen ABD’nin İran’a büyük ölçüde zarar verebilecek güce sahip olduğunu savundu.

"Her şeyi 2 günde yok edebiliriz"

İran’ın altyapısının tamamını hedef almadıklarını ifade eden Trump, “Her şeyi iki günde yok edebiliriz" dedi.

ABD Başkanı, İran ile yürütülen diplomatik temaslarda sürekli sorun yaşandığını iddia ederek, Tahran yönetimini güvenilmez ve öngörülemez olmakla suçladı.

Trump, “Bize istediğimiz her şeyi vereceklerdi, ama her anlaşma yaptıklarında, ertesi gün sanki o konuşmayı hiç yapmamışız gibi davranıyorlar. Bu herhalde beş kez oldu. Onlarda bir sorun var” ifadelerini kullandı.

Olası çözüm yollarına ilişkin de konuşan Trump, sürecin askeri ya da diplomatik şekilde sonuçlanabileceğini belirterek bunun İran’ın yaklaşımına bağlı olduğunu söyledi.

"Ben şiddet olmayanı tercih ederim"

Trump, “Ya şiddetli olacak ya da şiddet içermeyecek, ben şiddet içermeyenini tercih ederim" diye konuştu.

Kasım ayında ABD’de gerçekleştirilecek Kongre seçimlerine dair bir soruya da yanıt veren Trump, seçim sürecinin İran politikasını etkilemesine izin vermeyeceğini ifade etti.

İran’ın nükleer silah sahibi olmaması gerektiği yönündeki tutumunu yineleyen Trump, "Seçimlerin İran konusunda ne olacağına karar vermesine izin vermeyeceğim" dedi.