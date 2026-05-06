Trump'tan İran'a sert mesaj! Ya anlaşma ya daha sert operasyon

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, tarafların üzerinde uzlaştığı şartların kabul edilmesi halinde bölgedeki askeri operasyonların sona erebileceğini söyledi.

Trump, anlaşmanın sağlanmasının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin yeniden normale dönebileceğine işaret ederken, mevcut ablukanın bölgedeki deniz trafiği üzerinde etkili olduğunu savundu.

Askeri operasyonlar yeniden başlayabilir

ABD Başkanı, İran'ın şartları kabul etmemesi halinde ise askeri operasyonların yeniden başlayabileceği uyarısında bulundu.

Trump, açıklamasında "İran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul edeceğini varsayarsak zaten efsaneleşmiş olan 'Destansı Öfke' sona erecek ve son derece etkili abluka, Hürmüz Boğazı'nın İran dahil herkese açık olmasını sağlayacaktır. Eğer kabul etmezlerse bombardıman başlayacak ve ne yazık ki önceye kıyasla çok daha yüksek düzeyde ve yoğunlukta olacaktır" ifadelerini kullandı.