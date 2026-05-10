Trump’tan İran’a sert tepki: Yanıt hiç hoşuma gitmedi, kabul edilemez
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın savaşın sona erdirilmesine yönelik ABD teklifine verdiği yanıtı sert sözlerle eleştirerek, “Kesinlikle kabul edilemez” ifadelerini kullandı.
Netanyahu'nun Trump ile görüşeceği iddia edildi
İran'ın, saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa yanıtını arabuluculara iletmesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceği bildirildi.
İsrail'in Kanal 14 televizyonu, Netanyahu-Trump görüşmesinin, İsrail'in her türlü senaryoya yönelik hazırlık yaptığı bir ortamda gerçekleştiğini savundu.
ABD'nin İran'la bir uzlaşma sağlamaya yönelik çabalarının sürdüğü kaydedilen haberde, güvenlik konusundaki gerginliklerin gölgesinde yapılacak Netanyahu-Trump görüşmesinin "önemli" olduğu iddia edildi.
İsrail basını, ABD Başkan Trump'ın, Netanyahu'ya, İran'ın elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması konusunda taviz vermeyeceği taahhüdünde bulunduğunu öne sürmüştü.