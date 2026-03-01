Trump’tan İran’a sert uyarı: Daha önce hiç görülmemiş bir güçle vururuz

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından gerilim tırmanırken, Trump kendisine ait Truth Social hesabından yaptığı açıklamada İran’ın ABD’yi “tarihte görülmemiş” bir güçle vurmakla tehdit ettiğini belirtti. Trump, “Bunu yapmasalar iyi olur. Çünkü yaparlarsa onları daha önce hiç görülmemiş bir güçle vururuz” ifadelerini kullandı.

“Operasyon çok iyi gidiyor”

Trump, ABD merkezli ABC News’e yaptığı değerlendirmede, ABD-İsrail’in İran’a yönelik son askeri harekâtını “çok iyi gidiyor” sözleriyle nitelendirdi. Trump, mevcut saldırıların ne kadar süreceğine ilişkin soruya ise “İstediğimiz sürece devam edebilir. Zaten öyle bir hasar verdik ki işlevsiz hale geldiler” yanıtını verdi.

Hamaney açıklaması

İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürülüp öldürülmediği sorulan Trump, “Çoğu öldü, evet. Hepsini bilmiyoruz ama çok güçlü bir saldırıydı” dedi. İran’ın olası yeni liderine ilişkin soruya ise “Evet, çok iyi bir fikrimiz var” karşılığını verdi.