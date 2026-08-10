Trump'tan İran'a tazminat çıkışı: Ben de İran'dan talep ediyorum

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran İslam Cumhuriyeti temsilcilerinin son beş aylık askeri çatışma sırasında uğradıkları zararlar için tazminat talep ettiğini belirtti.

İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği gerekçesiyle başlayan çatışmalar sırasında bu konunun müzakerelerde gündeme gelmediğini savunan Trump, İran'dan kendisinin de tazminat talep edeceğini ifade etti.

Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İran İslam Cumhuriyeti temsilcilerinin, son beş aylık askeri çatışma sırasında kendilerine verilen zararlar için tazminat talep ettiğini görüyorum. Bu çatışma, İRAN'IN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMAYACAK OLMASI nedeniyle başladı. Üstelik bu konu, müzakerelerimizin veya görüşmelerimizin hiçbirinde gündeme gelmemişti!

Ancak bu ilginç bir fikir. Çünkü ben de İran'dan, yol kenarına yerleştirilen bombalar ve başta General Süleymani olmak üzere yürüttükleri ve kendileriyle özdeşleşen çok sayıda çatışma nedeniyle öldürülen ve ağır yaralanan tüm insanlar için tazminat talep ediyorum. Buna USS Cole'da öldürülenlerin aileleri ve çatışmalarda hayatını kaybeden binlerce kişi de dahil.

Ayrıca İran'ın son 50 yılda öldürdüğü yüz binlerce masum protestocunun ailelerine de tazminat ödenmeli. Bunun yanı sıra son beş ayda öldürülen 52 bin kişi de hesaba katılmalı.

Temsilcilerime, bundan sonraki tüm müzakerelerde bu talebi kesin bir şekilde gündeme getirmeleri talimatını verdim.

İlginiz için teşekkür ederim!”

Tazminat talebini genişletti

Öte yandan Trump, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama daha yaparak tazminat talebini genişletti.

Trump, "Ayrıca müzakereler bağlamında İran; Lübnan, Suriye, Yemen ve Gazze halkına verilen zararlar ve can kayıplarından da sorumlu tutulmalıdır." ifadesini kullandı.