Trump'tan İran'a yaptırım talimatı

18 Eylül 2019

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırının arkasında İran'ın olduğuna inandığını ancak kesin sonuca varmak için araştırmaların sürdüğünü açıklamıştı.



Trump bu açıklamasının ardından da bugün Twitter'dan, İran'a yaptırımların artırılması talimatı verdiğini duyurdu.

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Trump geçtiğimiz günlerde İran ile tüm diplomasi yollarının tükenip tükenmediğine ilişkin soruya, "Hayır, diplomasi asla tükenmez. Ne olacağını asla bilemezsiniz. Bir anlaşma yapmak istediklerini biliyorum. Bir noktada bu işe yarayacaktır." şeklinde cevap vermişti.