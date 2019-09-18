Trump'tan İran'a yaptırım talimatı
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hazine'ye İran yaptırımlarını artırma talimatı verdiğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırının arkasında İran'ın olduğuna inandığını ancak kesin sonuca varmak için araştırmaların sürdüğünü açıklamıştı.
Trump bu açıklamasının ardından da bugün Twitter'dan, İran'a yaptırımların artırılması talimatı verdiğini duyurdu.
Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı
Trump geçtiğimiz günlerde İran ile tüm diplomasi yollarının tükenip tükenmediğine ilişkin soruya, "Hayır, diplomasi asla tükenmez. Ne olacağını asla bilemezsiniz. Bir anlaşma yapmak istediklerini biliyorum. Bir noktada bu işe yarayacaktır." şeklinde cevap vermişti.