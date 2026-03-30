Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma olmazsa enerji tesislerini vururuz

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar 1. ayını tamamlarken Orta Doğu bir kez daha ateş çemberine döndü. Dünya bölgeden gelecek ateşkes haberine odaklanırken, Trump'tan yeni tehdit mesajları geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama yapan Trump, İran'daki askeri operasyonları sona erdirmek için yeni yönetimle görüştüğünü belirterek görüşmelerde önemli ilerleme sağlandığını, kısa sürede anlaşmaya varılmasını beklediklerini ifade etti.

Anlaşma sağlanamazsa vururuz

Trump, anlaşmanın sağlanamaması ve Hürmüz Boğazı'nın ticarete açılmaması halinde Tahran yönetimini tehdit ederek, "Şimdiye kadar dokunmadığımız tüm elektrik üretim tesislerini, petrol kuyularını, Hark Adası'nı ve tüm tuzdan arındırma tesislerini havaya uçurup tamamen yok edeceğiz" dedi.

ABD Başkanı, söz konusu saldırının İran'ın geçmişte hedef aldığı ABD askeri için olacağını öne sürerek "Bu, İran'ın eski rejiminin 47 yıllık terör saltanatı boyunca katlettiği ve öldürdüğü çok sayıdaki askerimiz ve diğer kişiler için bir karşılık olacaktır" ifadelerini kullandı.

Süre 6 Nisan'da doluyor

Trump, İran yönetimi aksini iddia etse de müzakerelerin çok iyi gittiğini belirterek, Tahran'ı vurma planını ertelemiş ve anlaşma için 6 Nisan'a kadar süre tanıdığını açıklamıştı.

Bu kapsamda ABD, İran'a 15 maddelik bir plan sunmuş, İran yönetimi ise teklifin çok iddialı, gerçekçi olmayan ve mantıksız talepler içerdiğini belirtmişti.

İran'a sunulan 15 maddeli plan ne?

-Natanz, İsfahan ve Fordo nükleer tesislerinin kapatılması

-İran'ın nükleer faaliyetlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından izlenmesi

-İran'ın bölgedeki silahlı gruplara desteğini kesmesi

-Mevcut nükleer kapasitelerinin ortadan kaldırılması

-Nükleer silah edinme girişiminde bulunmama taahhüdü

-Uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulması ve eldekilerin IAEA'ye verilmesi

-Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması ve "serbest denizcilik bölgesi" oluşturulması

-Füze programında sayının ve menzilin ABD kontrolünde belirlenmesi

-ABD, Buşehr'de elektrik için sivil bir nükleer proje geliştirilmesine yardım edecek.

-Tüm yaptırımları kaldırılacak

-Yaptırımların uzatılması tehdidi ortadan kalkacak.