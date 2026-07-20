Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bedelini katbekat ödeyecekler

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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İran'a sert mesajlar verdi. İran'ın Amerikan askerlerine yönelik olası saldırılarına ilişkin konuşan Trump, gerekli talimatların Savunma Bakanlığı ve askeri komuta kademesine iletildiğini ifade etti.

Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İran her bir Amerikan askerini öldürdüğünde, bunun bedelini katbekat ödeyecek! Bu talimat, Savaş Bakanı Pete Hegseth'e, Genelkurmay Başkanı Daniel Caine'e ve ordudaki tüm komutanlara iletildi."