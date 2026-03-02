Trump'tan İran'a yeni tehdit: Büyük dalga yakında geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırılar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, mevcut operasyonların henüz en sert aşamasına ulaşmadığını belirterek, “Onlara henüz sert bir darbe indirmedik bile, büyük dalga henüz gelmedi. Büyük dalga yakında geliyor” dedi.

İran halkına da mesaj veren Trump, ABD’nin İran halkına yardım etmek istediğini ifade etti. Ancak mevcut güvenlik koşullarına işaret eden Trump, “İran halkına yardım etmek istiyoruz, ancak şu anda herkesin içeride kalmasını istiyoruz. Dışarısı güvenli değil” açıklamasında bulundu.