Trump’tan İran’a yeni tehdit

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, İran'la müzakerelere ilişkin başlıkları ve güncel durumu değerlendirdi.

İran'la bir anlaşmaya varmak istediklerini ve bu konuya ilişkin güncel durumu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dünkü görüşmede de değerlendirdiklerini aktaran Trump, sürecin nereye gittiğini görmek istediğini vurguladı.

Trump, "İran’la bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde (onlar için) çok travmatik olacak, bunun olmasını istemiyorum, onlarla bir anlaşma yapmalıyız." diyerek, İran'la anlaşmaya varamamaları durumunda bunun Tahran yönetimi için "kötü sonuçlar" doğuracağına işaret etti.

Netanyahu'nun kendisine "İran'la müzakere etmemesi" yönünde bir şey söylemediğini ancak konuyu kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirten ABD Başkanı, "Netanyahu durumu anlıyor ama nihayetinde bu karar bana kalmış." dedi.

Trump, İran’la yapacakları olası anlaşmanın ABD açısından "adil ve iyi bir anlaşma" olması gerektiğinin altını çizerek, "Eğer anlaşmaya varamazsak, ikinci aşamaya geçeceğiz ve bu aşama onlar için çok zor olacak, bunun peşinde değilim." değerlendirmesini yaptı.

Tahran'la görüşme takviminin ne kadar süreceğine ilişkin bir soruya da yanıt veren Trump, İranlılarla istediği kadar görüşebileceğini, sürecin gelecek ay içinde de devam edebileceğini ve sonunda kararın kendisine ait olduğunu kaydetti.

"7 Ekim'den herkes sorumlu"

Trump, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarında Netanyahu'nun "güvenlik zafiyeti" noktasında sorumlu olup olmadığıyla ilgili soruya da cevap verdi.

ABD Başkanı, "7 Ekim zor bir gündü ve sanırım herkesin sorumluluğu var. Bu, sürpriz bir saldırıydı. Kimse bunu beklemiyordu, o da beklemiyordu. Kendisi çok iyi bir savaş dönemi başbakanlığı yaptı." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya af çıkarılması gerektiğine inandığının altını çizen Trump, bu konuda İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a çağrı yaparak, "Onu affetmeyi reddeden bir cumhurbaşkanı var. Bence bu adam, devam eden bu davada af vermemekle kendinden utanmalı. (Netanyahu’ya) Af uygulamaması utanç verici. Onu affetmeli." dedi.