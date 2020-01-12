Trump'tan İran'daki rejim karşıtı protestoya destek

12 Ocak 2020

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da düşürülen Ukrayna uçağı için düzenlenen anma programını protestoya dönüştüren göstericilere destek verdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim yönetimim sizinle birlikte olmaya devam edecek." diyen Trump, protestoculara seslenerek, "İran'ın cesur ve acı çeken halkına: Başkanlığımın başından beri yanınızda durdum ve benim yönetimim sizinle birlikte olmaya devam edecek. Protestolarınızı yakından takip ediyoruz ve cesaretinizden ilham alıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dünya izliyor"

Attığı ikinci twitte, İran hükümetinin, protestolar için insan hakları gruplarına izin vermesi gerektiğini belirten ABD Başkanı, "İran hükümeti, İran halkının devam eden protestoları ile ilgili insan hakları gruplarına, gerçekleri izlemeleri ve raporlamaları için izin vermelidir." değerlendirmesini yaptı.

"Barışçıl protestocuların katledildiği" başka bir olay veya internetin kapatılmasının söz konusu olmaması gerektiğini vurgulayan Trump, "Dünya izliyor." uyarısında bulundu.

Trump, daha sonra her iki mesajın Farsçasını da paylaştı.

Tahran'da rejim karşıtı gösteri

İran'ın düşürdüğü Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için dün başkentteki Emir Kebir Üniversitesinin önünde düzenlenen gösteri, rejim karşıtı sloganların atıldığı protestoya dönüştü.

Toplanan kalabalık "Devrim Muhafızları utan, ülkeyi rahat bırak", "Diktatöre ölüm", "Yalancılar istifa", "Silahlı kuvvetler genel komutanı (Hameney) istifa", "Bana fitneci deme, fitnecinin kendisi sensin" şeklinde sloganlar attı.

İran özel harekat polisleri, öfkeli kalabalığa müdahale ederek, gösteri yerine giden yolları kapatarak vatandaşların o tarafa doğru gitmesine izin vermedi.

Kaynak: AA