Trump'tan İran'ın Dünya Kupası'na katılmasına destek

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir Başkanlık Kararnamesi imza töreninin ardından İran gündemine ilişkin başlıkları değerlendirdi.

Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun "İran'ın Dünya Kupası'na katılacağı" yönündeki açıklamasını olumlu bulduğunu belirtti.

ABD Başkanı, "Eğer Jonny öyle dediyse benim için tamamdır. Bırakalım oynasınlar." değerlendirmesini yaptı.

Infantino'nun bu konuyu kendisine daha önce ilettiğini aktaran Trump, FIFA Başkanı'na bu hususta istediğini yapabileceğini söylediğini anımsattı.

İran Milli Takımı'nın iyi olup olmadığını soran Trump, "Muhtemelen iyi bir takımları var." yorumunu yaptı.

FIFA Başkanı'nın açıklaması

Infantino, Kanada'nın Vancouver kentindeki 76. FIFA Kongresi'nde yaptığı açıklamada, "İran, 2026 Dünya Kupası'na katılacak ve maçlarını ABD'de oynayacak." ifadesini kullanmıştı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın G Grubu'nda yer alan İran; Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile mücadele edecek.