Trump'tan İran'la nükleer anlaşma açıklaması

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez ABD Başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, İran'la yeni bir nükleer anlaşmanın mümkün olabileceğini kaydetti. Trump, yeni nükleer anlaşmayla ilgili ayrıntıların detaylı şekilde müzakere edilmesini de şart koştu.

İran'ın Orta Doğu'da "zararlı eylemlerde bulunduğunu" ve bunu engelleyeceklerini ifade eden Trump, bu konuda her türlü tedbiri alacaklarını vurguladı.

"Nükleer silaha sahip olamayacaklar"

ABD Başkanı Trump, Amerikan Fox News kanalında Sean Hannity'ye röportaj verdi ve İran'la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Trump, bir soruya karşılık İran'ın asla nükleer silahlara sahip olmayacağını ve kendisinin 2020'deki seçimlerini kazansaydı "bir hafta içinde İran'la nükleer anlaşmayı yaparak bu ülkenin nükleer silahtan tamamen uzaklaştırılabileceğini" kaydetti. Ancak, Joe Biden yönetiminin bu süreci yönetemediğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, "İranlıların harika bir ülkeye sahip olmalarını istiyorum, onların büyük bir potansiyeli var, insanları inanılmaz. İran hakkında söylediğim tek şey, nükleer silaha sahip olamayacakları." dedi ve "Anlaşmanın düzgün bir şekilde hazırlanması halinde İran'ın nükleer silah elde edemeyeceğinden kesinlikle emin olmanın yolları var." diye ekledi.

Nükleer anlaşmaya göz kırptı

İran'la yeni bir nükleer anlaşmaya, maddelerinin dikkatlice müzakere edilmesi şartıyla nükleer anlaşmaya göz kırpan Trump, böyle bir anlaşma için belki "10 kez doğrulama" yapmaları gerekeceğini ifade etti.

İran'ın nükleer silaha sahip olması halinde başka birçok ülkenin de nükleer silah sahibi olmak isteyeceğini ve bunun bir "felaket" olacağını kaydeden Trump, Tahran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olmasını istemediklerinin altını çizdi.