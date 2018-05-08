Trump'tan 'İran'la nükleer anlaşma'dan çekilme kararı

08 Mayıs 2018

ABD Başkanı Trump, ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan ayrılacağını ve 2015'te askıya alınan İran yaptırımlarının yeniden uygulanacağını açıkladı.

İran’ın bölgedeki terör örgütlerini beslediğini savunan Trump, İran’ın 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmasının gerekliliklerini yerine getirmediğini ve bu sebeple ABD’nin anlaşmadan çekildiğini söyledi. İran’ın Hizbullah, Hamas ve El Kaide ile işbirliği içinde olduğunu söyleyen ABD Başkanı “İran anlaşmasının özü büyük bir uydurmadan başka bir şey değil” ifadelerini kullandı. Trump, İran’ın yapılan anlaşma çerçevesinde yalnızca barışçıl amaçlar ile nükleer çalışmalar yürüttüğünü söylemesine karşın ellerinde bunun doğru olmadığını gösteren kanıtlar olduğunu söyledi.

Yapılan anlaşmanın bölgeye barış getirmediğini ve getirmeyeceğini belirten Trump, ABD’nin anlaşmanın düzeltilmesi konusunda çağrıda bulunduklarını ama bunun işe yaramadığını belirtti. İran halkının yanında olduklarını onların hayallerindeki adaleti hak ettiğini söyleyen Trump, ABD’nin bu şekilde daha güvende olacağını belirtti.

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AB'den Trump'ın kararıyla ilgili ilk açıklama

Kaynak: İHA