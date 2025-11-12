Trump’tan İsrail Cumhurbaşkanı’na mektup: “Netanyahu’yu affedin”

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a gönderdiği mektupta, yolsuzluk soruşturması süren Başbakan Binyamin Netanyahu için tam af talebinde bulundu.

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından doğrulanan mektupta Trump, Netanyahu’nun “savaş zamanında gösterdiği liderlik” nedeniyle affedilmesi gerektiğini belirtti.

Trump, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“İsrail devleti ve Yahudi halkı, zorlu bir dönemi geride bırakırken, kararlı liderliğiyle bu süreci yöneten Binyamin Netanyahu’yu affetmenizi rica ediyorum. Onun dikkati gereksiz davalarla dağılmamalıdır.”

İsrail adalet sisteminin bağımsızlığına saygı duyduğunu vurgulayan Trump, Netanyahu’ya yönelik yolsuzluk davasını “haksız ve siyasi bir soruşturma” olarak nitelendirdi.

İsrail Cumhurbaşkanlığı: “Af için resmi prosedür gerekir”

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Trump’ın mektubunu doğrularken, cumhurbaşkanlığı affı çıkarılması için yasal prosedürlere uygun resmi bir başvuru yapılması gerektiğini hatırlattı.