Trump'tan İsrail saldırıları hakkında ilk açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in son Gazze saldırılarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Japonya ziyaretini tamamladıktan sonra Güney Kore’ye giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, “Bir İsrail askeri öldürüldü, bu yüzden yanıt vermeleri gerekiyordu” dedi.

“Bu durum ateşkesi tehlikeye atıyor mu?” sorusuna da yanıt veren Trump, “Hayır, hiçbir şey (ateşkesi) tehlikeye atmayacak. Hamas Orta Doğu'da barışın çok küçük bir parçası. İyi olurlarsa mutlu olacaklar, iyi olmazlarsa da yok edilecekler” ifadelerini kullandı.

“Hamas’ı aradan çıkarmak zorunda kalırsak, kolayca yapabiliriz”

Trump, öldürülen İsrail askerine ilişkin kesin bilgilerin henüz netleşmediğini belirterek, “Ama bunun keskin nişancı ateşi olduğunu ve bir misilleme olduğunu söylüyorlar” dedi.

“Hamas içinde barışı baltalamaya çalışan unsurlar olabilir mi?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Hamas’a liderlik eden kişilerle görüştük. Uzmanlara göre, insanların öldürüldüğünü gördüklerinde mutsuz oluyorlar. Ama bazı insanlar öldürülüyor, bunu görmek istemiyoruz.”

“Orta Doğu’da barış var”

Gazze’deki barış sürecinde Hamas’ın silahlarını bırakmasını öngören ikinci aşamaya geçildiğini vurgulayan Trump, “Hamas, Orta Doğu'daki genel barışın çok küçük bir parçası. Orta Doğu'da barış var. Hamas'ı aradan çıkarmak zorunda kalırsak, bunu çok kolay bir şekilde yapabiliriz. Ve bu da Hamas'ın sonu olur” dedi.

Trump ayrıca, anlaşmanın devam edeceğini belirterek, “Onlarla uslu duracakları bir anlaşma yaptık. Uslu durmazlarsa aradan çıkarılacaklar” diye konuştu.

ABD Başkanı, gerekmesi halinde birçok ülkenin de desteğe hazır olduğunu belirtti:

“İsrail'den de olabilir, başka ülkelerden de olabilir. Anlaşmaya taraf olan birçok ülke beni arayıp ‘Eğer siz de isterseniz, biz de seve seve yaparız’ dedi. Ve bunlar güçlü ülkeler.”

“Kim Jong-Un ile görüşmek isterim ama Çin’e odaklanmak istiyorum”

Kuzey Kore’nin son füze denemesiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Trump, “Yıllardır füzeler fırlatıyorlar, değil mi? Sadece bir başka füze daha” dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile geçmişte iyi bir ilişki kurduklarını hatırlatan Trump, “Elbet bir noktada görüşeceğiz. Çok iyi bir ilişkimiz vardı, birbirimizi gerçekten iyi anlardık” ifadelerini kullandı.

Trump, “Uzak olmayan bir gelecekte Kuzey Kore ile görüşeceğiz” diyerek, önceliğinin Çin ile yapılacak görüşme olduğunu vurguladı.