Trump'tan İsrail'i kızdıracak paylaşım: Bu savaş nereden çıktı biliyor musunuz?

Trump'ın kendi sosyal medya platformu Truth Social'da paylaştığı videoda, Columbia Üniversitesi Sürdürülebilirlik Merkezi Direktörü Prof. Dr. Jeffrey Sachs'ın 2003'teki Irak işgalinin sebeplerine dair değerlendirmelerde bulunduğu bir konuşması yer alıyor.

'Savaş aslında Netanyahu'dan kaynaklandı'

Videoda "Bu savaş nereden çıktı biliyor musunuz?" diye soran Sachs, "Bu oldukça şaşırtıcı. O savaş aslında Netanyahu'dan kaynaklandı" ifadelerini kullanıyor, Netanyahu'yu ABD'nin dış politikasını yönlendirmek ve Orta Doğu'da "sonu gelmeyen savaşlara" yol açmakla itham ediyor.

'2003'teki savaş tamamen sahte'

"Netanyahu, 1995'ten beri Hamas ve Hizbullah'tan kurtulmanın tek yolunun bunları destekleyen Irak, Suriye ve İran gibi hükümetleri devirmek olduğunu düşünüyordu" diyen Sachs, "Bizi sonsuz savaşlara sürükledi ve ABD siyasetindeki etkisi sayesinde hep istediğini elde etti, ancak 2003'teki o savaş tamamen sahte" şeklinde konuştu.

Netanyahu'ya ağır hakaretler eden Sachs, "Netanyahu takıntılı biri, bugün bile İran'la savaşa girmemiz için çabalıyor" dedi..

Trump'ın paylaşımı, ABD-İsrail ilişkilerindeki yeni döneme dair tartışmaları alevlendirdi.