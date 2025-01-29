Trump'tan işten ayrılan federal çalışanlara rekor tazminat

ABD'de yeni göreve başlayan Başkan Donald Trump hükümetinin kendi istekleriyle görevlerinden ayrılacak tüm federal çalışanlara 7 aylık maaş tutarında tazminat ödeyeceği öğrenildi.

ABD'de federal hükümetin insan kaynakları kurumu olan Personel Yönetim Ofisi (OPM), konuyla ilgili tüm federal çalışanlara e-posta gönderdi.

E-postada 6 Şubat'a kadar görevlerinden ayrılmaları durumunda bu tutarın ödeneceği bildirildi. Söz konusu e-postada tazminattan faydalanmak isteyenler için "ertelenmiş istifa mektubu" da bulunuyor.

Ofise dönün çağrısı

Notta ayrıca, Kovid-19 salgınından beri uzaktan çalışan federal çalışanların büyük çoğunluğunun haftanın 5 günü fiziksel olarak ofislerine dönmeleri gerektiği kaydedilerek, "Yasa dışı davranışlarda bulunan ya da diğer suiistimallere karışan çalışanlara, fesih de dahil soruşturma için öncelik verilecektir." denildi.

Trump, göreve gelmesinin ardından federal hükümet çalışanlarının, ofislerine tam zamanlı şekilde dönmelerini gerektiren kararnameyi imzalamıştı.