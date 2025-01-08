Trump'tan Kanada, Grönland ve Panama'ya 'ilhak' tehdidi

ABD'de ikinci kez Başkan seçilen Donald Trump, yakın zamanda geçiş tariflerini bahane ederek Panama Kanalı'nın geri alınabileceğini açıklamıştı. Trump şimdi de tehditlerin rotasını Kanada ve Grönland'a çevirdi, ilhâktan bahsetti.

'Kanada ABD'nin 51. eyaleti olacak'

Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiğini savunan Trump, bunun askeri yolla değil ekonomik güç ile gerçekleştirileceğini ifade etti.

Donald Trump "Aramızda yapay bir sınır var. Ancak daha da önemlisi finansal koruma. Kanada'yı finansal açıdan koruyoruz. Hiç ihtiyacımız olmayan ürünleri alarak onları ekonomik açıdan koruyoruz. Milyarlarca dolar harcıyoruz. Onların arabalarına ihtiyacımız yok. Biliyorsunuz onlardan araba alıyoruz, halbuki biz bu arabaları Detroit'te de üretebiliriz. Onlardan kereste alıyoruz, buna da ihtiyacımız yok. Bize süt satıyorlar ki süte de ihtiyacımız yok. Bizim epey sütümüz var. Kendimiz üretebiliriz. Peki niçin 200 milyar dolardan fazla para harcıyoruz? Trudeau'ya biz eğer bunlardan vazgeçersek ne olur diye sordum. O da "Kanada çözülür" dedi.

Dikkat çeken harita paylaşımı

Trump, sosyal medya hesabından da Kanada haritası paylaşarak, Kanada'nın ABD'ye ait olduğunu ima etti, paylaşımında "Oh Kanada!" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği ile ilgili de harekete geçecek

Donald Trump ayrıca Avrupa Birliği ile de aralarında 350 milyar dolarlık ticaret açığı olduğuna dikkat çekerek Avrupa Birliği ile ilgili de harekete geçeceklerini ifade etti.

'Panama kanalı ve Grönland için net konuşamam'

Donald Trump, Kanada'da askeri güç kullanmayacağını ifade ederken Panama Kanalı ve Grönland için aynı güvenceyi veremeyeceğini belirterek "Belki bir şeyler yapılabilir." dedi. Trump, Panama Kanalı üzerindeki Çin nüfuzunu dile getirerek bunun ekonomik güvenlik konusu olduğunu ifade etti.