Trump'tan Katar açıklaması! 'İsrail yeniden saldırmayacak'

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Katar'a tekrar saldırı düzenlemeyeceğini söyledi. Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İsrail'in 9 Eylül'de Doha'da Hamas heyetinin bulunduğu binaya düzenlediği hava saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katar'ın "çok iyi bir müttefik olduğunu ve birçok insanın bunu bilmediğini" belirten Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Katar'a tekrar saldırmayacağını aktardı. Trump, İsrail'in Hamas'a yönelik başka adımlar atabileceğini ifade ederek, "Netanyahu'nun Katar'ı vurmayacağını, belki de onların (Hamas'ın) peşine düşeceğini" dile getirdi.

ABD haberdar edilmiş miydi?

ABD merkezli Axios'un haberine göre, bazı İsrailli yetkililer, Netanyahu'nun saldırıdan önce Trump'ı arayarak bilgilendirdiğini öne sürdü. Haberde, görüşmenin ABD saatiyle 08.00'de gerçekleştiği, saldırının ise 08.51'de yapıldığı belirtildi. Trump'ın saldırıya "hayır" demediği iddia edildi.

Trump ise daha önce saldırıdan haberdar olmadığı yönünde açıklama yapmış ve Katar'ı "önemli bir ortak" olarak nitelendirmişti. ABD'li yetkililer de saldırıyı füzelerin havada görülmesiyle öğrendiklerini ve İsrail'den izahat istediklerini söylemişti.

Axios'un iddiasına göre, olay sonrası Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Katar'ı bilgilendirmek istedi ancak geç kaldı.

Saldırıda 6 kişi ölmüştü

İsrail'in 9 Eylül'de Doha'da düzenlediği hava saldırısında Hamas'ın lider kadrosu yara almadan kurtulurken, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a yönelik, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız" ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.