Trump'tan konut hamlesi: Kurumsal yatırımcıya müstakil ev freni

ABD Başkanı Donald Trump, büyük kurumsal yatırımcıların müstakil konut satın almasını engellemeyi hedefleyen bir başkanlık kararnamesine imza attı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, imzalanan kararnameyle ABD genelinde müstakil konut satışlarına ilişkin yeni bir düzenleme getirildiği bildirildi. Açıklamaya göre düzenlemenin amacı, "büyük kurumsal yatırımcıların, aileler tarafından satın alınabilecek müstakil konutları satın almamalarını sağlayarak Amerikan Rüyası'nı korumak" olarak ifade edildi.

Kararname kapsamında ilgili federal kurumlara, müstakil konutların kurumsal yatırımcılara satışını onaylayan ya da bu süreci kolaylaştıran uygulamaların önüne geçecek yönergeler hazırlama görevi verildi. Ayrıca ABD Adalet Bakanlığı ile Federal Ticaret Komisyonu'na, büyük yatırımcıların konut alımlarını rekabet karşıtı uygulamalar açısından inceleme ve müstakil konut kiralama piyasasında bu tür faaliyetlere karşı yaptırım uygulama talimatı iletildi.

Biden'ı sorumlu tutmuştu

Trump, daha önce 7 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "rekor düzeydeki yüksek enflasyon" nedeniyle konut sahibi olmanın Amerikalılar için giderek zorlaştığını savunmuş, bu durumdan eski Başkan Joe Biden ve Kongre'deki Demokratları sorumlu tutmuştu.

Trump, bu gerekçeyle büyük kurumsal yatırımcıların daha fazla müstakil konut satın almasını engelleyecek adımlar atıldığını ve sürecin yasalaşması için Kongre'ye çağrıda bulunacağını belirtmişti.