Trump’tan korkan şirketler Çin’den ayağını çekiyor

Çin'deki Amerikan Ticaret Odası tarafından her yıl yapılan ankete katılanla­rın yüzde 30'u geçen yıl mallar için alternatif kaynaklar araştırdığını ve üretimi ülke dışına taşıdığını ya da bunu zaten yaptığını tespit et­ti.

AmCham Çin Başkanı Micha­el Hart, ABD şirketlerinin çoğun­luğu taşınmasa da yer değiştirme eğiliminde olduklarına işaret ede­rek, “Şirketler başka bir yere ya­tırım yaparak tedarik zincirleri­ni değiştiriyor ya da güçlendiriyor. Çin'in yatırım politikasından so­rumlu olsaydım kesinlikle endi­şelenirdim” dedi. Başkan Trump, ABD yetkililerine, vergi tarifele­rine maruz kalmamak için diğer ülkeleri kullanan tedarik zincir­leri de dâhil olmak üzere Çin ile ticareti gözden geçirme talimatı verdi.

Tarife politikasının detayla­rı belirsizliğini korurken Trump, yaptığı ilk açıklamalarda Meksi­ka, Kanada, Çin ve Avrupa Birliği (AB) gibi ticaret partnerlerine yö­nelik tarife tehditlerini sürdürdü. Meksika ve Kanada'nın ABD'ye yasa dışı göçmen geçişini ve fen­tanil kaçakçılığını engellememe­sinden rahatsızlık duyan Trump, "Meksika ve Kanada için yüzde 25'lik (tarife) bir oran düşünüyo­ruz. 1 Şubat'ta uygulayacağımızı düşünüyorum” dedi.

Radara haksız ticaret uygulamaları girdi

Görevinin ilk gününde Trump’ın “Önce Amerika Ticaret Politikası” başlığıyla yayımladığı genelgede, yönetimin ticaret politikasını ulu­sal güvenliğin kritik bir bileşeni olarak ele aldığı vurgulandı.

Genelgeyle, ülkelerin haksız ti­caret uygulamalarının ve döviz po­litikalarının incelenmesi talimatı verilirken, söz konusu inceleme­lerin tamamlanması için 1 Nisan'a kadar süre tanındı.

AB'nin ABD'ye karşı ticaret faz­lasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Trump, “Bu yüzden güm­rük vergilerine maruz kalacak­lar. Adaleti sağlamanın tek yolu bu” değerlendirmesinde bulun­du. Trump, çarşamba günü Truth Social adlı sosyal medya hesabın­dan yaptığı açıklamada ise tehdit­lerinin yönünü Rusya'ya çevirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e “Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek üzere anlaşmaya varın” çağrısında bulunan Trump, aksi halde Rusya'ya ciddi yaptırımlar ve gümrük vergileri getireceğini açıkladı.

“Olası tarifeler büyümeyi yavaşlatır”

Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü (PIIE) tarafından ya­yımlanan bir analize göre, tarife­lerin ABD dahil ilgili tüm ekono­milere zarar vereceği öngörülüyor. Tarifelerin uygulanmasının özel­likle ABD, Kanada ve Meksika'da büyümeyi yavaşlatabileceği ve enflasyonu hızlandırabileceği ön­görülüyor.

Trump'ın uygulamayı planladığı tarifelere Kanada ve Meksika'dan misilleme gelme ihtimali ise Ku­zey Amerika'da birbirine entegre üretim hatları ve tedarik zincirleri için risk oluşturuyor.

Trump ABD'nin AB Büyükelçisi adayını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Andrew Puzder'ı ABD'nin AB Büyükelçisi adayı gösterdiğini bildirdi. Puzder'ı “başarılı bir avukat, iş insanı, ekonomi yorumcusu ve yazar” diye nitelendiren Trump, onun, bu önemli bölgede (AB) ülke çıkarlarını en iyi şekilde temsil edeceğini kaydetti.

Ukrayna'nın NATO üyeliği talebine "kırmızı ışık"

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantıları kapsamındaki "Önce Ülkeniz - Bizimle Kazanın" başlıklı panelde Ukrayna'da süren savaş ve Avrupa ülkelerinin Kiev'e desteği konuşuldu. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde "Özel Misyonlar Temsilcisi" olarak göreve başlayan Richard Grenell de video konferans yoluyla bağlandığı panelde Trump'ın Ukrayna ile Rusya arasındaki sorunların çözümünde net olduğunu söyledi. Grenell, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin paneldeki “Ukrayna, NATO üyesi olmalı” söylemlerine işaret ederek, “NATO'da bazı üyeler üzerine düşen adil ödemeleri yapmazken ABD halkından NATO şemsiyesini genişletmesini bekleyemezsiniz.

ABD'de savunma harcamasını halk yaparken NATO Genel Sekreteri'nin Ukrayna üyeliğinden bahsetmesi beklenmedik sorunları beraberinde getirebilir” diye konuştu.

Elon Musk, yapay zekâ anlaşmasını sorguladı

Elon Musk, teknoloji devleri OpenAI, Oracle ve Softbank'ın ABD'nin yapay zekâ altyapısına 500 milyar dolar yatırım yapma sözünü yerine getirmek için yeterli paraları olmadığını iddia etti. Tesla ve SpaceX CEO'su bu yorumu, Başkan Donald Trump'ın görevdeki ilk tam gününde Beyaz Saray'da devasa projeyi açıklamasından sadece saatler sonra yaptı. Musk, sosyal platformu X'te Stargate projesi olarak adlandırılan yeni girişimle ilgili bir OpenAI gönderisine yanıt olarak “Aslında paraları yok” diye yazdı. Musk sonraki bir paylaşımında, "SoftBank'ın güvence altına alınmış 10 milyar doların çok altında parası var. Bu konuda iyi bir otoriteye sahibim” diye ekledi.