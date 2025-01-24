Trump’tan korkan şirketler Çin’den ayağını çekiyor
ABD Başkanı Donald Trump, henüz tarife politikasıyla ilgili somut bir plan açıklamasa da Meksika, Kanada, Rusya ve Çin'e yönelik tehditleri, küresel ticarette artan gerilim endişelerini körüklüyor. Çin'deki rekor sayıda ABD şirketinin, bazı operasyonlarını taşımaya başladığı belirtildi.
Çin'deki Amerikan Ticaret Odası tarafından her yıl yapılan ankete katılanların yüzde 30'u geçen yıl mallar için alternatif kaynaklar araştırdığını ve üretimi ülke dışına taşıdığını ya da bunu zaten yaptığını tespit etti.
AmCham Çin Başkanı Michael Hart, ABD şirketlerinin çoğunluğu taşınmasa da yer değiştirme eğiliminde olduklarına işaret ederek, “Şirketler başka bir yere yatırım yaparak tedarik zincirlerini değiştiriyor ya da güçlendiriyor. Çin'in yatırım politikasından sorumlu olsaydım kesinlikle endişelenirdim” dedi. Başkan Trump, ABD yetkililerine, vergi tarifelerine maruz kalmamak için diğer ülkeleri kullanan tedarik zincirleri de dâhil olmak üzere Çin ile ticareti gözden geçirme talimatı verdi.
Tarife politikasının detayları belirsizliğini korurken Trump, yaptığı ilk açıklamalarda Meksika, Kanada, Çin ve Avrupa Birliği (AB) gibi ticaret partnerlerine yönelik tarife tehditlerini sürdürdü. Meksika ve Kanada'nın ABD'ye yasa dışı göçmen geçişini ve fentanil kaçakçılığını engellememesinden rahatsızlık duyan Trump, "Meksika ve Kanada için yüzde 25'lik (tarife) bir oran düşünüyoruz. 1 Şubat'ta uygulayacağımızı düşünüyorum” dedi.
Radara haksız ticaret uygulamaları girdi
Görevinin ilk gününde Trump’ın “Önce Amerika Ticaret Politikası” başlığıyla yayımladığı genelgede, yönetimin ticaret politikasını ulusal güvenliğin kritik bir bileşeni olarak ele aldığı vurgulandı.
Genelgeyle, ülkelerin haksız ticaret uygulamalarının ve döviz politikalarının incelenmesi talimatı verilirken, söz konusu incelemelerin tamamlanması için 1 Nisan'a kadar süre tanındı.
AB'nin ABD'ye karşı ticaret fazlasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Trump, “Bu yüzden gümrük vergilerine maruz kalacaklar. Adaleti sağlamanın tek yolu bu” değerlendirmesinde bulundu. Trump, çarşamba günü Truth Social adlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise tehditlerinin yönünü Rusya'ya çevirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e “Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek üzere anlaşmaya varın” çağrısında bulunan Trump, aksi halde Rusya'ya ciddi yaptırımlar ve gümrük vergileri getireceğini açıkladı.
“Olası tarifeler büyümeyi yavaşlatır”
Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü (PIIE) tarafından yayımlanan bir analize göre, tarifelerin ABD dahil ilgili tüm ekonomilere zarar vereceği öngörülüyor. Tarifelerin uygulanmasının özellikle ABD, Kanada ve Meksika'da büyümeyi yavaşlatabileceği ve enflasyonu hızlandırabileceği öngörülüyor.
Trump'ın uygulamayı planladığı tarifelere Kanada ve Meksika'dan misilleme gelme ihtimali ise Kuzey Amerika'da birbirine entegre üretim hatları ve tedarik zincirleri için risk oluşturuyor.
Trump ABD'nin AB Büyükelçisi adayını açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Andrew Puzder'ı ABD'nin AB Büyükelçisi adayı gösterdiğini bildirdi. Puzder'ı “başarılı bir avukat, iş insanı, ekonomi yorumcusu ve yazar” diye nitelendiren Trump, onun, bu önemli bölgede (AB) ülke çıkarlarını en iyi şekilde temsil edeceğini kaydetti.
Ukrayna'nın NATO üyeliği talebine "kırmızı ışık"
İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantıları kapsamındaki "Önce Ülkeniz - Bizimle Kazanın" başlıklı panelde Ukrayna'da süren savaş ve Avrupa ülkelerinin Kiev'e desteği konuşuldu. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde "Özel Misyonlar Temsilcisi" olarak göreve başlayan Richard Grenell de video konferans yoluyla bağlandığı panelde Trump'ın Ukrayna ile Rusya arasındaki sorunların çözümünde net olduğunu söyledi. Grenell, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin paneldeki “Ukrayna, NATO üyesi olmalı” söylemlerine işaret ederek, “NATO'da bazı üyeler üzerine düşen adil ödemeleri yapmazken ABD halkından NATO şemsiyesini genişletmesini bekleyemezsiniz.
ABD'de savunma harcamasını halk yaparken NATO Genel Sekreteri'nin Ukrayna üyeliğinden bahsetmesi beklenmedik sorunları beraberinde getirebilir” diye konuştu.
Elon Musk, yapay zekâ anlaşmasını sorguladı
Elon Musk, teknoloji devleri OpenAI, Oracle ve Softbank'ın ABD'nin yapay zekâ altyapısına 500 milyar dolar yatırım yapma sözünü yerine getirmek için yeterli paraları olmadığını iddia etti. Tesla ve SpaceX CEO'su bu yorumu, Başkan Donald Trump'ın görevdeki ilk tam gününde Beyaz Saray'da devasa projeyi açıklamasından sadece saatler sonra yaptı. Musk, sosyal platformu X'te Stargate projesi olarak adlandırılan yeni girişimle ilgili bir OpenAI gönderisine yanıt olarak “Aslında paraları yok” diye yazdı. Musk sonraki bir paylaşımında, "SoftBank'ın güvence altına alınmış 10 milyar doların çok altında parası var. Bu konuda iyi bir otoriteye sahibim” diye ekledi.