Trump’tan Küba çıkışı: 70 yıllık bekleyiş sona eriyor

ABD Başkanı Donald Trump, Arizona’nın Phoenix kentinde düzenlenen Turning Point USA etkinliğinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Küba’ya ilişkin mesajlarıyla gündem yaratan Trump, “Çok yakında 70 yıldır beklenen gün gelecek” diyerek yeni bir dönemin sinyalini verdi.

"Yeni bir şafak"

Trump, Küba için kullanılacak yeni süreci “yeni bir şafak” olarak tanımladı. ABD yönetiminin bu süreçte aktif rol oynayacağını belirten Trump, uzun yıllardır devam eden politikaların değişebileceğine işaret etti.

'Zamanında destek vermediler'

Konuşmasında İran ile yürütülen müzakerelere de değinen Trump, birçok başlıkta anlaşmaya varıldığını savundu. Hürmüz Boğazı sürecinde NATO’ya eleştiriler yönelten Trump, müttefiklerin zamanında destek vermediğini belirtti.

İsrail ile Lübnan arasındaki geçici ateşkesi “benzeri görülmemiş” olarak nitelendiren Trump, bölgedeki gelişmelerin olumlu yönde ilerlediğini ifade etti. Ancak bu sürecin İran ile yürütülen görüşmelerden bağımsız olduğunu vurguladı.

ABD’nin enerji bağımsızlığına dikkat çeken Trump, ülkesinin petrol üretiminde dünya liderleri arasında olduğunu söyledi. Bu gücün dış politikada önemli bir avantaj sağladığını belirtti.