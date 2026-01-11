Trump'tan Küba'ya sert mesaj: 'Petrol de para da yok'

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'dan Küba'ya yönelik petrol ve mali akışın sona erdirileceğini belirterek, Havana yönetimine "geç olmadan anlaşma yapma" çağrısında bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Küba'nın uzun yıllardır Venezuela'dan sağlanan "yüksek miktarda petrol ve para" ile ayakta kaldığını öne sürdü. Küba'nın bu destek karşılığında Venezuela'ya güvenlik hizmeti verdiğini savunan Trump, söz konusu desteğin artık sonlandırıldığını ifade etti.

Trump paylaşımında, Kübalı güvenlik unsurlarına da atıfta bulunarak, "O Kübalıların çoğu geçen haftaki ABD saldırısında öldü" ifadelerini kullandı. Venezuela'nın bu güvenlik desteğine artık ihtiyaç duymadığını ileri süren Trump, ABD'nin Venezuela'ya askeri koruma sağladığını iddia etti.

Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Venezuela artık dünyanın açık ara en güçlü ordusu olan ABD'nin korumasına sahip. Onları koruyacağız. Artık Küba'ya hiç petrol ya da para gitmeyecek. Onlara (Küba'ya) çok geç olmadan anlaşma yapmalarını şiddetle öneriyorum."

Caracas'taki saldırılar sonrası gerilim tırmandı

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta gece saatlerinde patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi ABD'yi sivil ve askeri hedeflere saldırmakla suçlamıştı. Trump ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik geniş çaplı bir askeri operasyon düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında çeşitli suçlamalarla dava açıldığını duyururken, Venezuela yönetimi saldırılar nedeniyle uluslararası topluma çağrıda bulunmuştu. Bazı ülkeler operasyonu eleştirirken, bazıları ABD'ye destek veren açıklamalar yaptı.

Saldırıların ardından Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez, 5 Ocak'ta Meclis'te yemin ederek geçici devlet başkanlığı görevini üstlendi. Rodriguez, konuşmasında, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanımız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.