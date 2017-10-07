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Trump'tan Kuzey Kore mesajı

Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Kuzey Kore krizine değinen ABD Başkanı Trump, "Kuzey Kore ile diyalog hiçbir zaman yürümez. Ancak bir şeyle yürür" dedi.

Trump'tan Kuzey Kore mesajı
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ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilim devam ediyor.

iki ülke arasında açıklamalar peş peşe gelirken ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Trump, Kuzey Kore ile diyalog'un sonuç vermeyeceğini öne sürerek, "Yıllardır bir çok kez görüşüldü, anlaşmalar yapıldı, paralar ödendi. Üzgünüm ama ancak görünen bu durumu ancak bir şekilde çözebiliriz!" açıklamasını yaptı.

Trump'ın bu sözleri ikili ilişkileri ancak 'savaş' çözebilir şeklinde yorumlandı. 

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