Trump’tan Londra’yı tedirgin eden Falkland mesajı

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Falkland Adaları üzerindeki Birleşik Krallık egemenliğine yönelik mevcut politikasının yeniden gözden geçirilebileceği mesajını verdi.

Trump, Oval Ofis’te gazetecilerin ABD’nin Falkland Adaları konusundaki yaklaşımını değiştirip değiştirmeyeceği sorusuna, “Her tutumu her zaman gözden geçiririm. Bu da pek çok tutumdan yalnızca biri” yanıtını verdi.

Açıklama, Washington’ın NATO müttefiklerine savunma harcamalarını yükseltmeleri yönündeki baskısını artırdığı dönemde geldi.

Üst düzey bir ABD yetkilisi, The Telegraph’a yaptığı değerlendirmede Pentagon’un NATO ülkelerinin savunma bütçelerini artırma yönündeki taahhütlerini yeniden incelediğini belirtti. Yetkili, bu süreçte Birleşik Krallık’a “özel önem” verileceğini ifade etti.

ABD’nin Falkland Adaları üzerindeki Britanya egemenliğine ilişkin tutumunu değiştirmesi de Londra’yı savunma bütçesini artırmaya yönlendirmek için masadaki seçeneklerden biri olarak gösterildi.

Londra’dan Falkland vurgusu

Birleşik Krallık Maliye Bakanı John Healey, ülkesinin savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 3’üne çıkarma hedefinin sürdüğünü söyledi. Healey, plana ilişkin detayların ilkbahardaki değerlendirmede açıklanacağını kaydetti.

ABD’nin Falkland Adaları konusunda Arjantin’e yaklaşabileceği iddialarından haberdar olmadığını belirten Healey, “Falkland Adaları Britanya’ya aittir. Ada halkı bunu istediği sürece de Britanya’ya bağlı kalacaktır” dedi.

Birleşik Krallık hükümeti de Falkland Adaları’nın, halkın tercihine bağlı olarak Britanya Denizaşırı Bölgesi statüsünü korumasına yönelik bağlılığının “köklü ve sarsılmaz” olduğunu bildirdi.

Egemenlik tartışması sürüyor

Güney Atlantik’te yer alan Falkland Adaları Birleşik Krallık tarafından yönetilirken, Arjantin adalar üzerinde uzun süredir egemenlik iddiasında bulunuyor.

İki ülke arasındaki anlaşmazlık 1982’de savaşa dönüşmüş, savaşın ardından Birleşik Krallık adalar üzerindeki kontrolünü sürdürmüştü.

Londra, adalarda yaşayanların kendi geleceğini belirleme hakkını esas alırken; Arjantin, bölgenin kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor.

Pentagon’un önceki mesajı

Falkland Adaları başlığı, nisanda Pentagon’a ait olduğu öne sürülen ve sızdırılan bir iç yazışmayla da gündeme gelmişti.

Söz konusu yazışmada, Birleşik Krallık’ın İran savaşına yeterli destek vermemesi halinde ABD’nin Falkland Adaları üzerindeki Britanya egemenliğine dair tutumunu yeniden değerlendirebileceği ileri sürülmüştü.

Trump yönetimi ile Avrupa ülkeleri arasındaki gerilim, son dönemde NATO savunma harcamaları ile İran’a yönelik ABD askeri operasyonlarına verilen destek üzerinden yoğunlaşıyor.

Trump daha önce de NATO üyelerinin savunmaya yeterince kaynak ayırmadığını söyleyerek Avrupa ülkelerini eleştirmiş, ABD askerlerinin Avrupa’dan çekilebileceği ve Washington’ın NATO’dan ayrılabileceği yönünde açıklamalar yapmıştı.